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Зеленський приїхав у Харків: передав відзнаку "Місто-герой" і нагородив військових (ВІДЕО)

Володимир Зеленський, президент України, військовий, нагородження
Президент України Володимир Зеленський нагороджує військового в Харкові, 22 березня 2023. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 22 березня відвідав Харків, де, зокрема, передав міському голові Ігорю Терехову відзнаку "Місто-герой України" та нагородив українських військових. Про це повідомив сам очільник держави.

У Харкові було проведено нараду щодо ситуації в регіоні. Йшлося про відновлення деокупованих територій області, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

"Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ "Харків". Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією", – йдеться в повідомленні.

Зеленський нагородив військових, які відзначилися під час оборони Харківщини від агресора, й подякував захисникам.

Відео нагородження українських військових у Харкові

Нагадаємо, що вдень 22 березня стало відомо про візит Володимира Зеленського в Донецьку область. Там він відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.