Зеленский приехал в Харьков: передал отличие "Город-герой" и наградил военных (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта посетил Харьков, где, в частности, передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины" и наградил украинских военных. Об этом сообщил сам глава государства.

В Харькове было проведено совещание по ситуации в регионе. Речь шла о восстановлении деоккупированных территорий области, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим жителям.

"Заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в операционной зоне ОГВ "Харьков". Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией", - говорится в сообщении.

Зеленский наградил военных, отличившихся во время обороны Харьковской области от агрессора, и поблагодарил защитников.

Видео награждения украинских военных в Харькове

Напомним, что днем 22 марта стало известно о визите Владимира Зеленского в Донецкую область. Там он посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.