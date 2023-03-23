Все подразделения армии РФ покинули Новую Каховку – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по состоянию на 22 марта все подразделения российской оккупационной армии, которые были размещены в Новой Каховке Херсонской области, покинули город. Об этом говорится в его вечерней сводке.

"Этому предшествовал обход ближайших жилищ местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", - сказано в нем.

Также сообщается, что в ряде населенных пунктов захваченной россиянами левобережной части Херсонщины захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией.

"Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины", - указывают в Генштабе.

Относительно ситуации на Херсонском направлении отмечается, что противник, как и на Запорожском направлении, ведет оборонные действия. Сообщается, что обстрелам в регионе подверглись районы населенных пунктов Херсон, Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.

Отметим, что именно в Новой Каховке расположена гидроэлектростанция на Днепре, получившая повреждения из-за боевых действий, в результате чего в Каховском водохранилище значительно упал уровень воды, что даже повлекло массовую гибель рыбы зимой.

Там же расположен вход в Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода поставляется в Крым и который был захвачен россиянами в первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.