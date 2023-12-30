В ISW спрогнозировали, будут ли дальнейшие массированные атаки со стороны РФ

Россия продолжит наносить масштабные удары по всей территории Украины, пытаясь сломить украинский моральный дух и способность Украины защищать оборону против войск РФ.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW) .

Согласно сообщению, удары, нанесенные российскими войсками 29 декабря, являются кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую ПВО.

За последние несколько месяцев российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов разного масштаба, используя различные комбинации беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Вероятно, это делалось для исследования украинской противовоздушной обороны и определения маршрутов ударов, наиболее эффективно обходящих украинские группы ПВО.

ISW оценила, что российские войска, вероятно, диверсифицировали комбинацию ракет, планирующих бомб и беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ударных пакетах для определения слабых мест в прикрытии противовоздушной обороны Украины для оптимизации атаки.

Скорее всего, Россия намеренно накапливала разные ракеты в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более разнообразный пакет ударов и применить уроки, полученные во время различных недавних разведывательных и исследовательских миссий, а именно – обхода украинской противовоздушной обороны с одновременным использованием ракет для нанесения. максимального ущерба предназначенным целям.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий также отметил, что российские войска, вероятно, применяли ударные пакеты, состоявшие из большего количества беспилотников, чем ракет, чтобы определить траектории полета в обход украинского ПВО и разрешить другие снаряды для более надежного заслуги намеченных целей.

29 декабря русские войска обстреляли критически важную инфраструктуру и промышленные и военные объекты в Украине. Российские источники, включая Министерство обороны (МО), утверждали, что основными целями были украинская оборонно-промышленная база и украинская военная инфраструктура, но российские войска наносили удары преимущественно по жилым домам, транспортной инфраструктуре и промышленным объектам.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.