В ООН подтвердили гибель из-за войны уже 5,5 тысячи мирных жителей Украины

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 5514 случая гибели и 7698 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

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Об этом говорится в последнем отчете организации по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает случаи, которые удалось подтвердить до конца суток 14 августа.

В частности, среди погибших - 2125 мужчин, 1451 женщина, 147 девочек и 170 мальчиков, а также 39 детей и 1582 взрослых, пол которых пока не удалось установить. В свою очередь, среди раненых - 1560 мужчин, 1149 женщин, 164 девочки и 231 мальчик, а также 200 детей и 4394 взрослых, пол которых пока не установлен.

На Донецкую и Луганскую область приходится 3273 погибших и 4213 раненых, в том числе 2984 погибших и 3080 раненых на контролируемой украинским правительством территории и 289 погибших и 1133 раненых на территории, контролируемой Вооруженными силами России и связанными с ней вооруженными группами.

На другие регионы Украины приходится, соответственно, 2241 погибший и 3485 раненых. Причем речь идет именно о местах, которые находились под контролем Украины на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место. Статистика охватывае все регионы, кроме Закарпатской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей, где случаи гибели или ранения населения ООН не фиксировала.

Указано, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения мирного населения было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В то же время УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Это относится, например, к таким городам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

С 1 по 14 августа было зафиксировало 144 случаев гибели и 441 случая ранения гражданских, при этом по сравнению с общими данными за весь период войны в августе радикально увеличилась (до 30,4%) доля жертв на оккупированной части Донбасса: там зафиксировано 38 погибших и 140 раненых в 7 населенных пунктах.

Соответственно, на территории, подконтрольной украинскому правительству, зафиксировано 106 погибших и 301 раненый в 74 населенных пунктах. Таким образом, исходя из формулировок в отчете, в статистике не учитываются возможные жертвы на оккупированной территории Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Из указанных случаев за август гибель 142 человек и ранение 410 были вызваны именно применением оружия взрывного действия с большой зоной поражения. Еще два человека погибли, а 31 были ранены вследствие взрывов мин или других "взрывоопасных пережитков войны".