В ОВА показали последствия ночного обстрела Никополя (ФОТО)

В результате российского обстрела Никополя в ночь на 30 апреля в городе повреждены семь частных домов. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Люди не пострадали. Но в городе повреждены семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередачи", - написал он.

В других районах Днепропетровщины, по его словам, в ночь на воскресенье прошло без обстрелов. Минувшим вечером же Лысак сообщил, что россияне попали из тяжелой артиллерии по Червоногригоревской общине Никопольского района. Отмечалось, что жертв не было, а последствия обстрела уточняются.

Напомним, что 25 апреля в Никополе в результате обстрела из тяжелой артиллерии были повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.

В соседнем Марганце пострадали две женщины в возрасте 64 и 77 лет: отмечалось, что они будут лечиться амбулаторно. В городе были повреждены два админздания. Разрушениям подверглись восемь частных домов, пяти- и двухэтажка. Уничтожены две хозяйственных постройки, 12 - повреждены. Разбиты газопровод и линии электропередачи.

О предыдущем обстреле Никополя и Марганецкой общины руководитель области сообщал 23 апреля. Последняя тогда пострадала от артиллерии, а город обстреливали снарядами с беспилотников. Повреждены были два дома, хозяйственные постройки и автомобиль, на одном из коммунальных предприятий побита крыша, окна, двери и стены. Повреждена линия электропередачи. По словам Лысака, в общей сложности пострадали три человека.