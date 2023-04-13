Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район: повреждено агропредприятие и дома (ФОТО)

Российская армия в течение 13 апреля совершила три обстрела из тяжелой артиллерии по территории Никопольского района, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, враг попал по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской общинам. Несмотря на отсутствие пострадавших, есть разрушения зданий и сооружений.

"Серьезные повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Повреждено и пятиэтажное здание, 11 частных домов и 9 хозяйственных сооружений, два газопровода и три линии электропередачи", - сообщил руководитель области.

Напомним, что в минувший день, по сообщениям ОВА, вражеские артиллерийские снаряды повредили в Никополе 13 частных домов, два хозяйственных постройки и авто. Пострадали тогда четверо жителей, двое из которых были госпитализированы.

Впоследствии стало известно и о повреждении обстрелом частного предприятия. Кроме того, снаряды повредили три газопровода и линию электропередачи. В свою очередь, днем ранее обстрелом был поврежден дом в Марганецкой общине.