АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В результате обстрела Харьковщины погибла женщина

В результате обстрела Харьковщины погибла женщина
Последствия вражеских обстрелов Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

8 октября российские военные нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате обстрела погибла 65-летняя женщина.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Под вражеский огонь попал город Волчанск Чугуевского района, где жила погибшая.

"К сожалению, из-за террористических атак россиян снова погибают гражданские жители Харьковщины", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки российские кафиры из артиллерии, минометов и с помощью авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В результате ракетного удара по селу Рядом Харьковского района повреждены крыши, фасады и окна 5-ти многоэтажных жилых домов, произошел пожар. Повреждены 4 автомобиля. Из-за острой реакции на стресс за помощью к врачам обратились два человека - мужчина 66 лет и женщина 64 лет.

Автор:
Татьяна Гойденко