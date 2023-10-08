На Купянском направлении россияне пытались продвинуться вперед, обстреляли пять районов Харьковщины

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с помощью авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района повреждены здания и имущество агропредприятия.

Также в селе Кондрашовка Купянского района минометным обстрелом поврежден частный дом.

В результате ракетного удара по селу Пересечное Харьковского района повреждены крыши, фасады и окна 5-ти многоэтажных жилых домов, произошел пожар. Повреждены 4 автомобиля. Из-за острой реакции на стресс за помощью к врачам обратились два человека - мужчина 66 лет и женщина 64 лет.

Также под огнем окупантов были села Петропавловка, Кисловка, Котляровка Купянского района, город Волчанск и село Плетеновка Чугуевского района.

"На Купянском направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вперед. За прошедшие сутки наши защитники отбили 10 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки и нанесли врагу ощутимые потери", - сообщил Синегубов.

Заметим, накануне враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. В результате вражеской атаки повреждены 3 жилых дома и произошел пожар.

Напомним, 6 октября враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В результате вражеской атаки уничтожен жилой дом на 3 квартиры.