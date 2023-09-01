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В результате обстрела Запорожской области три человека получили ранения
Оккупационные силы РФ в течение суток 31 августа нанесли 95 ударов по 21 населенному пункту. Кроме разрушений также есть пострадавшие гражданские лица.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
В результате артиллерийских ударов по Гуляйполю ранения получили 52-летняя женщина и 67-летний мужчина. Ранение также получил мужчина 59 лет, попавший под артобстрел в Орехове. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.
В общей сложности россияне совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Железнодорожного, Роботиного, Белогорья, Красного, Пятихаток, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел Запорожской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Четыре БПЛА-атаки россияне нанесли по Оленовке, Белогорью, Новодаровке и Каменскому, а также восемь РСЗО-обстрелов по Гуляйполю, Темировке, Новодаровке и Каменскому.
Кроме того, поступило 21 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Накануне оккупационные силы Российской Федерации за сутки нанесли 89 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. А 27 августа армия страны-агрессора РФ 104 раза открывала огонь по территории Запорожской области. Также военнослужащие РФ нанесли восемь авиаударов по Роботиному.