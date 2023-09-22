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В результате ракетного удара по Кременчугу количество пострадавших увеличилось до 31
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Он добавил, что в результате обстрела были повреждены окрестные здания, поэтому в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения.
"Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование обеспечим из областного и местных бюджетов", - отметил Лунин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, РФ ударила по городу 22 сентября после обеда. Одну ракету сбили силы ПВО, но было попадание в гражданскую инфраструктуру.
Заметим, 28 августа россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате вражеской атаки два человека погибли.