В результате ракетного удара по Кременчугу количество пострадавших увеличилось до 31

В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он добавил, что в результате обстрела были повреждены окрестные здания, поэтому в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения.

"Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование обеспечим из областного и местных бюджетов", - отметил Лунин.

Напомним, РФ ударила по городу 22 сентября после обеда. Одну ракету сбили силы ПВО, но было попадание в гражданскую инфраструктуру.

Заметим, 28 августа россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате вражеской атаки два человека погибли.