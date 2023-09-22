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Происшествия
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Россияне ударили по Кременчугу: есть погибшие

Россияне ударили по Кременчугу: есть погибшие

22 сентября враг в очередной раз нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО, но есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По состоянию на 19:15 Лунин сообщил, что известно о 15 получивших ранения людях, из них – один ребенок. Еще один человек погиб.

Он отметил, что на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, ночью 20 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала Украину "шахматами". Было зафиксировано попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Автор:
Татьяна Гойденко