Россияне атаковали Полтавщину: есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Ночью 20 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 24 ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА", - отметил Лунин.

Он добавил, что, к сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена.

На сегодня известно, что пострадавших нет.

Заметим, 28 августа россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате вражеской атаки два человека погибли.

Напомним, 2 апреля 2022 года российские захватчики атаковали Кременчуг и обстреляли Кременчугский НПЗ с окрестными составами горюче-смазочных материалов. Тогда завод, инфраструктура которого была уничтожена при обстреле, не работал длительное время.