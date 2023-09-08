В результате ракетного удара по Запорожской области погибла женщина

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 7 сентября враг нанес 93 удара по 29 населенным пунктам.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Оккупант ударил ракетами по Широкому и Трудовому, обстрелял из РСЗО Красное, совершил 6 БПЛА-атак по Камышевусу, Новодаровке, Малиновке, Волшебному и Каменскому, а также попал 6 авиаснарядами по Орехову и Роботиному", - отметил Малашко.

Он добавил, что 78 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Темировки, Белогорья, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Степного, Плавней и других населенных пунктов на линии огня.

По словам главы области, в результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина.

Кроме того, за сутки поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 8 сентября военнослужащие РФ совершили ракетный удар по Запорожью. Ранение получил мужчина.

Накануне армия РФ нанесла 99 ударов по 31 населенному пункту Запорожской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.