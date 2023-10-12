В результате ракетного удара по Запорожской области погибла женщина

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 11 октября враг нанес 148 ударов по 27 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 128 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Белогорья, Левадного, Верхней Терсы, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Кроме того, враг совершил ракетный удар по Приветному, 11 БПЛА-атак по Красному, Новодаровке, Малиновке, Роботиному и Новоивановке, 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Преображенки, Роботиного и Малой Токмачки, а также уготовил авиаснарядами по Орехову.

Как сообщил глава области, в результате ракетного удара по Приветному погибла 74-летняя женщина.

Также за сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, накануне в результате артудара по Беленькому погибла женщина 46 лет и 71-летний мужчина. Также ранения получили 30-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Оккупанты также совершили ракетный удар по селу Надежда, 4 авиаудара по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке, 6 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Роботиного и Малой Токмачки.