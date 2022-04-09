В Северодонецке из-за обстрелов армии РФ вспыхнула многоэтажка

В ночь с 8 на 9 апреля российские войска нанесли очередной артиллерийский удар по Северодонецку.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов загорелся многоэтажный дом

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасное и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем загорелся многоквартирный дом. Количество жертв уточняется", – написал Гайдай.

Всего за прошедший день, как отметил глава ОВА, врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

"Тем временем на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету", – рассказал Гайдай.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.

Кроме этого, российские агрессоры обстреляли населенных пунктов Марьянское (Днепропетровская область), Нововоронцовка (Херсонская область), Новогригоровка и Шевченково (Николаевская область).