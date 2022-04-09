У Сєвєродонецьку через обстріл армії РФ спалахнула багатоповерхівка

У ніч з 8 на 9 квітня російські війська завдали чергового артилерійського удару по Сєвєродонецьку.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілів спалахнув багатоповерховий будинок.

"Росіяни штурмують Рубіжне і Попасне і одночасно завдають артилерійських ударів по житлових кварталах інших міст. У черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька - полум'ям спалахнув багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", - написав Гайдай.

Загалом за минулий день, як зазначив глава ОВА, ворогом зруйновано 11 об'єктів, з яких вісім – житлові будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

"Тим часом на фронті Луганщини та Донбасу відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев'ять танків, сім одиниць броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету", – розповів Гайдай .

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.

Крім цього, російські агресори обстріляли населені пункти Мар'янське (Дніпропетровська область), Нововоронцовка (Херсонська область), Новогригорівка та Шевченкове (Миколаївська область).