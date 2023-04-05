В Украине произошло землетрясение: где именно

Землетрясение зафиксировали в Закарпатской области в 11:41:05 (по киевскому времени). Об этом сообщил Главный центр специального контроля в Facebook.

Сейсмологи заверили, что землетрясение не несет никакой угрозы населению. По классификации онj относится к неощутимым.

"В 11:41:05 по Киеву Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение, к югу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", - написали в сообщении Главного центра специального контроля.

Данные: Главный центр специального контроля

В центре отметили, что последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера).

Подземный толчок зафиксировали в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, в 19 км от города Мукачево. По классификации такое землетрясение относится к сильно ощутимым.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются", - говорилось в сообщении.

К тому же последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района города Иршава 3 января 2023 с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Напомним, в феврале 2023 года произошли землетрясения в Турции и Сирии. В результате стихийного бедствия погибли более 52 тысяч человек. Ущерб, нанесенный землетрясением в Турции, превысит $100 млрд.