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В Закарпатской области ночью произошло землетрясение: что известно

В Закарпатской области ночью произошло землетрясение: что известно

В Закарпатской области ночью 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,3.

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Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземный толчок зафиксировали в 03:15 в районе села Великая Добронь, в 19 км от города Мукачево.

По классификации такое землетрясение относится к сильно ощутимым.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района Иршавы 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане. С целью помочь ликвидировать последствия землетрясения, несколько десятков украинских спасателей отправились в Турцию.

Автор:
Нина Комащенко