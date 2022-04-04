В Украине за время войны убито уже 18 журналистов

Украинские власти установили гибель уже 18 журналистов, включая 15 мужчин и трех женщин, за время войны России против Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.

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Также известно о похищении восьми работников СМИ (четырех мужчин и четырех женщин). Кроме того, получили ранения 13 человек, без вести пропали трое, подверглись запугиванию 15 журналистов.

Зафиксировано по меньшей мере семь фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен или ТРК. Зафиксировано в общей сложности 22 блокировки и кибератаки на СМИ.

В частности, в Киевской области пострадал – 31 журналист, в Запорожской – 15, в Киеве – 7, в Херсонской – 5, в Донецкой – 5, в АР Крым – 2, в Сумской области – 2, в Одесской – 2, в Черниговской – 1, в Николаевской – 1, в Луганской – 1, в Кировоградской – 1, "в Центральной Украине" (без уточнения региона) – 1.

Всего Россия совершила, по данным ОГП, 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении иностранцев (против граждан Великобритании - 5, Чехии - 2, США - 2, Дании - 2, ОАЭ - 2, самой же РФ - 2, Ирландии - 1, Швейцарии – 1, Франции – 1, Литвы – 1).

В Минкульте также отмечают, что Украина сотрудничает с рядом международных правозащитных организаций и ежедневно информирует их о преступлениях российских оккупационных войск в отношении журналистов, в нечеловеческих условиях освещающих события на передовой.

"Мы глубоко ценим вклад каждого в нашу общую борьбу на информационном фронте против кровожадного врага. Украинская журналистика уже имеет свою историю. Свои герои и трагедии. Свобода слова в нашем государстве – беспрецедентна. Среди медиа всегда представлены все спектры идеологических, ценностных, политических позиций, не запрещенных законом", - заявляют также в ведомстве.

В министерстве уверены, что каждая смерть и каждое преступление против представителей СМИ обязательно будут расследованы, а виновные – привлечены к уголовной ответственности.

Напомним также, что среди погибших оказался пропавший 13 марта фотожурналист Макс Левин: о его убийстве оккупантами стало известно лишь на днях, когда было окончательно освобождено село Мощун под Киевом.