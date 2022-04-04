В Україні за час війни вбито вже 18 журналістів

Українська влада встановила загибель вже 18 журналістів, включаючи 15 чоловіків та трьох жінок, за час війни Росії проти України. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

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Також відомо про викрадення восьми працівників ЗМІ (чотирьох чоловіків та чотирьох жінок). Крім того, отримали поранення 13 людей, безвісти зникли троє, зазнали залякування 15 журналістів.

Зафіксовано щонайменше сім фактів обстрілів, що призвели до пошкодження або знищення телевеж або ТРК. Зафіксовано загалом 22 блокування та кібератаки на ЗМІ.

Зокрема, у Київській області постраждав 31 журналіст, у Запорізькій – 15, у Києві – 7, у Херсонській – 5, у Донецькій – 5, в АР Крим – 2, у Сумській області – 2, в Одеській – 2, у Чернігівській – 1, у Миколаївській – 1, у Луганській – 1, у Кіровоградській – 1, "у Центральній Україні" (без уточнення регіону) – 1.

Загалом Росія скоїла, за даними ОГП, 74 злочини щодо представників ЗМІ, серед яких 19 щодо іноземців (проти громадян Великобританії – 5, Чехії – 2, США – 2, Данії – 2, ОАЕ – 2, самої ж РФ – 2, Ірландії – 1, Швейцарії – 1, Франції – 1, Литви – 1).

У Мінкульті також зазначають, що Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій і щодня інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які в нелюдських умовах висвітлюють події на передовій.

"Ми глибоко цінуємо внесок кожного у нашу спільну боротьбу на інформаційному фронті проти кровожерливого ворога. Українська журналістика вже має свою історію. Своїх героїв та трагедії. Свобода слова у нашій державі – безпрецедентна. Серед медіа завжди представлені всі спектри ідеологічних, ціннісних, політичних позицій, не заборонених законом", - заявляють також у відомстві.

У міністерстві впевнені, що кожна смерть та кожен злочин проти представників ЗМІ обов'язково будуть розслідувані, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо також, що серед загиблих виявився зниклий 13 березня фотожурналіст Макс Левін: про його вбивство окупантами стало відомо лише днями, коли було остаточно звільнено село Мощун під Києвом.