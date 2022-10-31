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В Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты

В Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты

Российскую ракету сбили в Винницкой области, она упала на гражданские объекты, жертв нет.

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Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области сбитая рашистская ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушение", - отметил он.

По его словам, погибших и раненых нет.

На местах работают спецслужбы и ГСЧС.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове, Запорожье и Черкасской области .