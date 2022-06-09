В Харькове прогремели мощные взрывы — СМИ

Местные СМИ Харькова сообщают, что ближе к полуночи 9 мая в городе прогремели по меньшей мере четыре мощных взрыва.

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Военная администрация города не уточняет причины взрывов. При этом очевидцы сообщают, что в городе возникли пожары.

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. Рекомендуем, горожанам оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Ранее, в ночь с 8 на 9 июня, войска страны-агрессора РФ также обстреливали Харьков. Около 23:00 из-за обстрелов оккупантов начались пожары в зданиях кафе, магазина и школьной библиотеки Новобаварского района города. Повреждения получило здание школы.

До этого российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в частности, в результате обстрела обрушился фасад и перекрытие двух этажей одного из супермаркетов в Индустриальном районе города.