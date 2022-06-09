В результате ночного обстрела в Харькове загорелись кафе, магазин и школа: есть погибшие

В ночь с 8 на 9 июня войска страны-агрессора РФ вновь обстреливали Харьков. Около 23:00 из-за обстрелов оккупантов начались пожары в зданиях кафе, магазина и школьной библиотеки Новобаварского района города. Повреждения получило здание школы.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По данным ГСЧС, предварительно два человека погибли, еще четверо травмированы.

Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров, добавили спасатели.

Для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. В 03:10 все пожары были ликвидированы.

Кроме того, в ГСЧС добавили, что за сутки выезжали тушить 16 пожаров в городе, произошедших из-за обстрелов.

Отметим, из-за обстрелов в Харькове пропал телевизионный сигнал.

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в частности, в результате обстрела обрушился фасад и перекрытие двух этажей одного из супермаркетов в Индустриальном районе города.