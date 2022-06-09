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В результате ночного обстрела в Харькове загорелись кафе, магазин и школа: есть погибшие
В ночь с 8 на 9 июня войска страны-агрессора РФ вновь обстреливали Харьков. Около 23:00 из-за обстрелов оккупантов начались пожары в зданиях кафе, магазина и школьной библиотеки Новобаварского района города. Повреждения получило здание школы.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
По данным ГСЧС, предварительно два человека погибли, еще четверо травмированы.
Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров, добавили спасатели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. В 03:10 все пожары были ликвидированы.
Кроме того, в ГСЧС добавили, что за сутки выезжали тушить 16 пожаров в городе, произошедших из-за обстрелов.
Отметим, из-за обстрелов в Харькове пропал телевизионный сигнал.
Напомним, в ночь на 8 июня российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в частности, в результате обстрела обрушился фасад и перекрытие двух этажей одного из супермаркетов в Индустриальном районе города.