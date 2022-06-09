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Внаслідок нічного обстрілу в Харкові спалахнули кафе, магазин та школа: є загиблі
У ніч із 8 на 9 червня війська країни-агресора РФ знову обстрілювали Харків. Близько 23:00 через обстріл окупантів почалися пожежі в будинках кафе, магазину та шкільної бібліотеки Новобаварського району міста. Пошкодження отримала будівля школи.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
За даними ДСНС, попередньо дві людини загинули, ще четверо травмовані.
Загальна площа пожеж склала близько 500 квадратних метрів, додали рятувальники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі було ліквідовано.
Крім того, у ДСНС додали, що за добу виїжджали гасити 16 пожеж у місті, що сталися через обстріл.
Зазначимо, через обстріл у Харкові зник телевізійний сигнал .
Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові : зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.