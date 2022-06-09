Внаслідок нічного обстрілу в Харкові спалахнули кафе, магазин та школа: є загиблі

У ніч із 8 на 9 червня війська країни-агресора РФ знову обстрілювали Харків. Близько 23:00 через обстріл окупантів почалися пожежі в будинках кафе, магазину та шкільної бібліотеки Новобаварського району міста. Пошкодження отримала будівля школи.

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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

За даними ДСНС, попередньо дві людини загинули, ще четверо травмовані.

Загальна площа пожеж склала близько 500 квадратних метрів, додали рятувальники.

Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі було ліквідовано.

Крім того, у ДСНС додали, що за добу виїжджали гасити 16 пожеж у місті, що сталися через обстріл.

Зазначимо, через обстріл у Харкові зник телевізійний сигнал .

Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові : зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.