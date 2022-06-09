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После ночных обстрелов в Харькове пропал телевизионный сигнал

После ночных обстрелов в Харькове пропал телевизионный сигнал
В ночь с 8 на 9 июня российские оккупационные войска вновь обстреливали Харьков.

В ночь с 8 на 9 июня российские оккупационные войска вновь обстреливали Харьков. 

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Местные жители и телеграмм-каналы сообщали о мощных взрывах около 23:00.

После обстрела в городе пропал телевизионный сигнал. 

Отсутствие эфирного телевизионного вещания подтвердил и член правления Национальной общественной телерадиокомпании Дмитрий Хоркин.

Украинское радио, по его словам, продолжает работать.

Фото 2 — После ночных обстрелов в Харькове пропал телевизионный сигнал

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в частности, в результате обстрела обрушился фасад и перекрытие двух этажей одного из супермаркетов в Индустриальном районе города.

Автор:
Светлана Манько