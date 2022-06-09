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Після нічних обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал
У ніч із 8 на 9 червня російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків.
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Місцеві жителі та телеграм-канали повідомляли про потужні вибухи близько 23:00.
Після обстрілу у місті зник телевізійний сигнал.
Відсутність ефірного телевізійного мовлення підтвердив член правління Національної громадської телерадіокомпанії Дмитро Хоркін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Українське радіо, за його словами, продовжує працювати.
Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові : зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.