Після нічних обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал

У ніч із 8 на 9 червня російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків.

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Місцеві жителі та телеграм-канали повідомляли про потужні вибухи близько 23:00.

Після обстрілу у місті зник телевізійний сигнал.

Відсутність ефірного телевізійного мовлення підтвердив член правління Національної громадської телерадіокомпанії Дмитро Хоркін.

Українське радіо, за його словами, продовжує працювати.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові : зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.