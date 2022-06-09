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У Харкові прогриміли потужні вибухи - ЗМІ
Місцеві ЗМІ Харкова повідомляють, що ближче до півночі 9 травня в місті прогриміли щонайменше чотири потужні вибухи.
Військова адміністрація міста не уточнює причин вибухів. При цьому очевидці повідомляють, що у місті виникли пожежі.
Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу. Рекомендуємо, городянам залишатися в укриттях до скасування тривоги.
Раніше, в ніч із 8 на 9 червня, війська країни-агресора РФ також обстрілювали Харків. Близько 23:00 через обстріл окупантів почалися пожежі в будинках кафе, магазину та шкільної бібліотеки Новобаварського району міста. Пошкодження одержала будівля школи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До цього російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові : зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.