У Харкові прогриміли потужні вибухи - ЗМІ

Місцеві ЗМІ Харкова повідомляють, що ближче до півночі 9 травня в місті прогриміли щонайменше чотири потужні вибухи.

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Військова адміністрація міста не уточнює причин вибухів. При цьому очевидці повідомляють, що у місті виникли пожежі.

Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу. Рекомендуємо, городянам залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Раніше, в ніч із 8 на 9 червня, війська країни-агресора РФ також обстрілювали Харків. Близько 23:00 через обстріл окупантів почалися пожежі в будинках кафе, магазину та шкільної бібліотеки Новобаварського району міста. Пошкодження одержала будівля школи.

До цього російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові : зокрема, внаслідок обстрілу обвалився фасад та перекриття двох поверхів одного із супермаркетів в Індустріальному районі міста.