В Харькове прозвучала серия взрывов

Российские захватчики ночью 9 августа, около 02:10, нанесли удары по Харькову, в городе прозвучало не менее 4-х взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов.

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По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет, однако, зафиксировали разрушения инфраструктуры.

"На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна. ", - резюмировал городской голова.

Накануне, 8 августа, россияне убили в Харькове одного человека. Терехов и глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов призывают жителей Харькова и области, находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Чугуевский и Харьковский районы области. От обстрелов со стороны россиян погиб мужчина 58 лет в Чугуеве, как выяснилось, он — гражданин РФ.