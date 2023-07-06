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В Харьковской области россияне попали в вокзал, произошел пожар
6 июля около 11:00 российские военные нанесли удар с артиллерии по станции “Одноробовка” Богодуховского района.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По предварительным данным, вокзал станции полностью уничтожен. Обстрел вызвал масштабный пожар.
Информация о пострадавших отсутствует.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.
Кроме того, по городу Первомайскому армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.