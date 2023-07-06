Россияне нанесли авиационные удары по Харьковщине: обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Плетеновки Чугуевского района. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы Гатища Чугуевского района, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Зеленого Харьковского района.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка.

Кроме того, в селе Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом, но люди не пострадали.

Также в городе Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранение мужчина 54 лет. Он госпитализирован в среднем состоянии.

Синегубов добавил, что за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали около 8,6 га территории Харьковщины. Саперы обнаружили и обезвредили 78 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.

Напомним, накануне в Изюме на взрывном устройстве взорвался мужчина 32 лет. Он получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.