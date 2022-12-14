В Херсоне из-за обстрелов без отопления остался целый микрорайон

В Херсоне из-за обстрелов временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел, жителей призывают эвакуироваться.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Из-за российских обстрелов повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, обеспечивающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно", - отметил он.

По его словам, соответствующее решение принято комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской городской военной администрации.

Кроме того, он предупредил, что высока вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

"В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в микрорайоне Корабел, настоятельно призываем херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы. Возможность для этого есть! Херсонская ОВА готова помочь вам с эвакуацией. Обращайтесь на нашу горячую линию по номеру: 0800330951 или 091 481 78 45", - подчеркнул Янушевич.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В частности, 14 декабря в результате обстрела было повреждено здание Херсонской областной военной администрации в Херсоне.