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В Херсоне оккупанты ударили по "пункту несокрушимости": два человека погибли (ВИДЕО)

В Херсоне оккупанты ударили по "пункту несокрушимости": два человека погибли (ВИДЕО)
Последствия обстрела. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупационные войска в четверг, 29 июня, обстреляли "пункт несокрушимости" в Херсоне, в результате чего есть жертвы и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В обед оккупанты обстреляли "пункт несокрушимости" в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. Двое горожан погибли", - отметил он.

По его словам, еще два мирных жителя пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По информации Херсонской областной прокуратуры, в результате обстрела также уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.

Напомним, утром 29 июня россияне нанесли удар по Белозерке Херсонской области. В результате обстрела один человек погиб.

В течение предыдущих суток россияне 64 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Автор:
Нина Комащенко