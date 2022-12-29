В Херсоне в результате ракетных обстрелов повреждено здание областного кардиодиспансера

Российские оккупационные войска 29 декабря в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего повреждено здание Областного кардиологического диспансера.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Почти ежедневно под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден Областной кардиологический диспансер. Пострадали два человека - охранник и работник котельной", - отметил он.

По его словам, в здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

Напомним, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет сбили силы ПВО, но в Киеве и Одесской области обломки ракет повредили частные дома.