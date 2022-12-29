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В Херсоне в результате ракетных обстрелов повреждено здание областного кардиодиспансера
Российские оккупационные войска 29 декабря в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего повреждено здание Областного кардиологического диспансера.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Почти ежедневно под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден Областной кардиологический диспансер. Пострадали два человека - охранник и работник котельной", - отметил он.
По его словам, в здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет сбили силы ПВО, но в Киеве и Одесской области обломки ракет повредили частные дома.