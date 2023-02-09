В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли три человека

Российские оккупационные войска в течение суток 8 февраля 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон армия РФ атаковала 6 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших – 15-летний парень. Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, 7 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.