Войска РФ нанесли удар авиабомбами в Херсонской области: погибла пожилая женщина

70-летняя жительница села Змиевка Бериславской городской общины погибла в результате авиаудара, совершенного российскими оккупационными войсками вечером 16 июля. Об этом сообщают Херсонская областная прокуратура и начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, около 20:00 оккупанты совершили два авиаудара управляемыми авиабомбами по одному из населенных пунктов общины. Во время вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница. Данные о травмированных уточняются. Другие же госструктуры о происшествии пока не сообщают. Фото с места происшествия также не публикуются.

Кроме этого, сообщается, что в течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонской области были травмированы еще пять гражданских лиц, среди которых двое детей.

Напомним, что ранее в воскресенье областные власти сообщили, что в селе Трифоновка Великоалександровской общины от взрыва пострадали два мальчика, которые играли с найденным на улице неизвестным предметом.

Кроме того, известно, что два человека получили ранения в результате обстрела 16 июля поселка Разлив Белозерской общины, а из-за пожара, возникшего в поле в этой местности, сгорел урожай пшеницы.