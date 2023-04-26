ВОЗ заявляет о высоком биологическом риске после захвата лаборатории со смертельными вирусами в Судане

В столице Судана Хартуми существует "высокий риск биологической опасности" после того, как одна из воюющих сторон захватила лабораторию, содержащую возбудители кори, холеры и другие опасные материалы.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, пишет Reuters.

Как заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид, экспертам не удалось получить доступ к Национальной лаборатории общественного здоровья, чтобы защитить биологические материалы.

"Это главное беспокойство: отсутствие доступа для лаборантов в лабораторию и безопасное хранение имеющихся биологических материалов и веществ", — сказал он, отказавшись уточнить, какая сторона захватила объект.

Напомним, 15 апреля вспыхнули бои между вооруженными силами Судана и военизированными формированиями Сил скорой поддержки (RSF), в результате которых погибли по меньшей мере 459 человек и 4072 получили ранения.

Столкновения парализовали работу больниц и других основных служб, а люди вынуждены оставаться дома, не имея возможности пополнить запасы пищи и воды.

ВОЗ сообщила о 14 нападениях на медицинские учреждения с начала столкновений и пытается эвакуировать свой персонал в безопасное место.

Гуманитарное управление ООН было вынуждено сократить свою деятельность в некоторых частях Судана из-за интенсивных боев.

По меньшей мере, пятеро гуманитарных работников были убиты после начала боевых действий, а Международная организация по миграции и Всемирная продовольственная программа приостановили свою деятельность.

Напомним, что в аэропорту столицы страны Хартума в результате боевых действий сгорел в первый же день конфликта самолет украинской авиакомпании SkyUp.

ГУР Минобороны сообщило об эвакуации из Судана в условиях непрерывных боев 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников, а также членов их семей.