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Происшествия
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"Возможны провокации": в Херсоне оккупанты захватили представительство президента Украины в Крыму

Здание представительства президента в Крыму, Херсон. Фото: Wikimapia
Здание, где размещено представительства президента в Крыму, Херсон. Фото: Wikimapia

Представительство президента в Автономной Республике Крым сообщает о захвате своего офиса в Херсоне российскими силовиками. Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

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"Сегодня представительству стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и, вероятно, вынесли технику и документы, которые оставались в помещении представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", — сказано в нем.

Отмечается, что на сегодня офис представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии России на территории Украины.

"Сотрудники представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в представительство", — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали российских военных и сотрудников спецслужб РФ, преступно проникших в его помещение, прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным силам Украины, что смягчит степень ответственности для них и позволит им сохранить свою жизнь.

Напомним, что Херсон был окружен российскими войсками еще в первые дни российского вторжения, 28 февраля, а 2 марта непосредственно оккупирован после непродолжительных боев с силами территориальной обороны.

Отметим также, что 9 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты в Херсоне захватили следственный изолятор.

Автор:
Тимофей Беспятов