"Можливі провокації": у Херсоні окупанти захопили представництво президента України у Криму

Представництво президента в Автономній Республіці Крим повідомляє про захоплення свого офісу у Херсоні російськими силовиками. Про це йдеться у повідомленні на сторінці представництва у Facebook.

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"Сьогодні представництву стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу", — сказано в ньому.

Зазначається, що станом на сьогодні офіс представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв'язку з бойовими діями та новим етапом агресії Росії на території України.

"Співробітники представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території задля виконання своїх посадових обов’язків й допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до представництва", — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали російських військових та співробітників спецслужб РФ, які злочинно проникли до його приміщення, припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним силам України, що пом'якшить ступінь відповідальності для них та дозволить їм зберегти своє життя.

Нагадаємо, що Херсон був оточений російськими військами ще у перші дні російського вторгнення – 28 лютого, а 2 березня безпосередньо окупований після нетривалих боїв із силами територіальної оборони.

Зазначимо також, що 9 березня уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти у Херсоні захопили слідчий ізолятор.