Враг нанес 9 ракетных и 84 авиаудара, использовал 22 боевых дрона. Есть раненые и погибшие - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. Также враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате погибли и ранены среди населения. Об этом Генштаб ВСУ рассказал в своей утренней постройке в соцсети "Фейсбук".

В частности, за прошедшие сутки оккупанты использовали против Украины 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 19 дронов.

Авиационные удары получили:

Харьковская область: Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка;

Луганская область: Серебрянское лесничество;

Донецкая область: Терны, Ямполевка, Спорное, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское;

Харсонская область: Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов, Пятихатки Запорожской области; Змиевка.

"Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - отмечает Генштаб.

Какова была ситуация на фронте на утро 7 января

Также известно, что враг продолжает атаковать наши позиции на фронте.

В частности, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Также на Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника возле Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области.

Сложной остается ситуация на Авдеевском направлении в зоне ответственности ОВСУ "Таврия". Там украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

"Наши воины устойчиво держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", - обращают внимание в Генштабе.

Кроме того, на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 9 атак.

А на Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника западнее Вербового, Роботиного и южнее Новодаровки Запорожской области.

Какие операции провели ВСУ по состоянию на утро 7 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Херсонском направлении в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Здесь враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, хотя несет при этом большие потери. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Для этого за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на утро 7 января украинские воины ликвидировали 860 человек вражеской армии. Это значит, что за все время полномасштабной войны общие потери окупантов составили 364 730 человек.

Также известно, что в результате пожаров, возникших в Киеве после двух самых масштабных массированных атак 29 декабря и 2 января, в воздух попало более 1,5 тысяч тонн диоксида углерода.