Враг нанес 99 ударов по Запорожской области: один погибший и шесть раненых

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 6 сентября враг нанес 99 ударов по 31 населенному пункту.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Военнослужащие РФ продолжают террор против жителей Запорожской области. За минувшие сутки враг нанес 99 ударов по 31 населенному пункту", - отметил Малашко.

По его словам, 82 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Воздвиженки, Роботиного, Затишье, Ольговского, Степного, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел.

Кроме того, зафиксировано 5 ракетных ударов по Запорожью, Михаилу-Лукашевому и Таврическому, 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке, 7 БПЛА-атак по Железнодорожному, Малиновке, Лобковому и Пятихаткам.

Как сообщил Малашко, в результате артиллерийских обстрелов Степногорска погиб 68-летний мужчина, ранение получил мужчина 70 лет.

Во время артобстрела Преображенки травмирован 34-летний мужчина. От ракетного удара по Таврическому пострадали женщины 64 и 85 лет. Кроме того, в Запорожье ранена семейная пара - 44-летний мужчина и 43-летняя женщина. Все оперативно доставлены в лечебные учреждения.

За сутки поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Отметим, 6 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Запорожья. В результате атаки разрушен объект гражданской инфраструктуры.

В течение суток 5 сентября армия РФ нанесла 94 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.