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Враг нанес удары по приграничье Харьковщины, ранен мужчина

Враг нанес удары по приграничье Харьковщины, ранен мужчина
По селе Синьковка Купянского района враг ударил из артиллерии

В течение суток 30 июня российские захватчики по артиллерии и минометам нанесли удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По селе Синьковка Купянского района враг ударил из артиллерии. В результате обстрела 57-летний гражданский мужчина получил ранения. Он был госпитализирован в больницу.

По его словам, под удары оккупантов попали Гатище, Огурцово, Дворичанское и другие населенные пункты.

Синегубов добавил, что в области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 6,7 га территории и обезвредили 78 взрывоопасных предметов.

Армия страны-агрессора РФ не перестает терроризировать мирное население Харьковской области. Напомним, в ночь на 29 июня враг нанес ракетный удар по ЗРК С-300 по городу Чугуев.

Также, в селе Куриловка Купянского района в результате обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены частные жилые дома, а также ранена 70-летняя женщина.

Автор:
Татьяна Гойденко