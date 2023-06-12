Враг несет значительные потери в районе Бахмута, однако пытается вести наступательные действия - Генштаб

Российские оккупационные войска несут значительные потери на Бахмутском направлении на протяжении последней недели, только в один госпиталь ежедневно прибывают более 50 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, госпиталь переполнен, а за неимением достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых.

В тоже время противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского громады и Белой Горы, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, там тоже успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Всего за минувшие сутки враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 11 июня сообщила, что Вооруженные силы успешно продвигаются вперед на Бахмутском и других направлениях. Им удалось деоккупировать два населенных пункта – Благодатное и Макаровку.

Кроме того, 11 июня стало известно, что украинским военным удалось осводить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.