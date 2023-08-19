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Враг обстрелял город Гуляйполе, погибла женщина
19 августа российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Гуляйполе Запорожской области. В результате погибла пожилая женщина, а мужчина получил ранения.
Об этом сообщает МВД Украины.
Согласно сообщению, пострадавшего мужчину эвакуировали с места происшествия и доставили в больницу.
Из-за вражеских обстрелов произошло разрушение жилых домов, возник пожар.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Заметим, российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 17 августа вражеская армия нанесла 79 ударов по 20 населенным пунктам.
64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.
Накануне оккупанты нанесли 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты попали ракетой по Запорожскому району - снаряд упал между двумя селами и не причинил вреда.