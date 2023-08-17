Из-за российской авиабомбы в Орехове 12 августа погибли двое полицейских: в МВД показали похороны (ФОТО)

В результате задействования российской оккупационной армией управляемой авиабомбы по Орехову Запорожской области 12 августа погибли двое полицейских. Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Запорожской области, опубликовав фото с похорон погибших.

В частности, непосредственно на месте происшествия погиб 31-летний начальник сектора полицейской деятельности №1 (оккупированный поселок Розовка) отделения полиции №2 Пологовского райотдела капитан Иван Ищенко. Отмечается, что в конце церемонии прощания с ним состоялось салютование тремя залпами.

"Ищенко был настоящим офицером, честным и самоотверженным полицейским, искренним и справедливым человеком. В органах внутренних дел полицейский начал служить с 2017 года и до начала широкомасштабного вторжения неизменно работал на территории пгт Розовка. А затем продолжил нести службу в населенных пунктах, подконтрольных Украине", – говорят в полиции.

В свою очередь утром 15 августа скончался от полученных ранений 26-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения №4 Пологовского райотдела Алексей Лемешко, за жизнь которого три дня боролись врачи.

"Полицейский родом из Орехова. Четыре года жизни он посвятил службе в полиции. У Алексея остались мать и старший брат. Мужественный и ответственный, позитивный и добросердечный — таким он останется в памяти коллег. Не хватает слов, чтобы передать боль утраты. В последний путь правоохранителя провожали родные и близкие, руководство полиции Запорожья и коллеги", - говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области Фото: ГУНП в Запорожской области

Напомним, что кроме указанных правоохранителей, в результате российского удара по Орехову 12 августа были ранены по меньшей мере еще трое полицейских, а также восемь гражданских лиц.