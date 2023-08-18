Враг нанес шесть авиаударов по населенным пунктам Запорожской области (ФОТО)

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 17 августа вражеская армия нанесла 79 ударов по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.

Также зафиксированы шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки.

Кроме того, за сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных постройках и объектах инфраструктуры. Без пострадавших.

Накануне оккупанты нанесли 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты попали ракетой по Запорожскому району - снаряд упал между двумя селами и не причинил вреда.