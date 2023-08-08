- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Враг выпустил 342 снаряда по Херсонщине: 1 погибший и 13 раненых
Российские оккупационные войска в течение суток 7 августа 68 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 - получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 68 обстрелов, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание "Пункта несокрушимости" в Херсоне", - уточнил Прокудин.
По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 - получили ранения.
Напомним, ночью, 7 августа, захватчики нанесли удар по жилым домам Херсона, в результате чего погибла женщина. Пострадали и спасатели, тушившие пожар.
В течение суток 6 августа оккупанты 30 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.