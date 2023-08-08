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Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 8 августа армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью громко было на Никопольщине. Район пережил 4 обстрела. Враг бил из тяжелой артиллерии и "Градов"", - отметил Лысак.

По его словам, в Никополе повреждены сразу 2 лицея и изуродовано админздание. А еще –12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, газопровод и 4 линии электропередач.

Также в Покровской общине снаряды агрессора повредили энергетический объект.

Фото 2 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 6 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 7 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 8 — Армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

"Продолжила издевательство над Никополем российская армия и утром. Снова обстреляла город. Сейчас информация о последствиях вражеских атак уточняется", - заметил Лысак.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В течение дня 7 августа российские оккупанты продолжали терроризировать Никополь. Враг бил по городу из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб.

Напомним, ночью 7 августа армия РФ ударила по Покровской общине Синельниковского района ракетой, возник пожар. Кроме того, утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины.

Автор:
Светлана Манько