Хмельницкая область с вечера трижды подверглась российским атакам: есть пострадавший

Российские оккупанты с вечера субботы, 5 августа, трижды атаковали Хмельницкую область. Взрывы раздавались в двух общинах. Об этом утром 6 июля сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, захватчикам "не дает покоя" аэродром Староконстантинова. Серия взрывов раздавалась в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Силы украинской противовоздушной обороны сбили большинство ракет.

Однако в Староконстантиновской общине взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах. Также выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Кроме того, в результате вражеской атаки произошел пожар на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. В результате взрыва работник объекта получил травмы. Спасатели ликвидировали возгорание склада на площади 1400 кв. метров.

Тревога в Украине: обстрелы 5-6 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 5 августа по утро 6 августа войска РФ применили по Украине ракеты "Калибр", "Кинжал", Х-101/Х-555 , а также беспилотники Shahed-136/131.

Во время первой волны атаки россияне выпустили 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". А ночью оккупанты продолжили атаковать ударными беспилотниками Shahed-136/131, ракетами "Калибр" и Х-101/Х-555.

В общей сложности противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила:

17 крылатых ракет "Калибр";

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Что касается сбития "Кинжалов", то в Воздушных силах заявили, что не публикуют эту информацию.