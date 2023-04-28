Захватчики обстреляли три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем находились, в частности, Липцы, Бугаевка, Казачья Лопань, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

В результате обстрела села Липцы Харьковского района из 120-мм минометов повреждены 3 частных дома и 2-этажный многоквартирный дом.

В селе Петропавловка Купянского района обстрелами повреждены частные домовладения, разрушены гараж и трактор.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в Харьковской области остается высокой минная опасность.

Вчера в селе Токаревка Харьковского района при проведении работ по восстановлению линий электропередач автомобиль "Харьковоблэнерго" подорвался на взрывоопасном предмете. 54-летний водитель авто погиб на месте. 4 работника – от 51 до 29 лет получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, состояние других – средней тяжести.

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали почти 14 га территории и обезвредили 75 взрывоопасных предметов.

Напомним, 26 апреля враг массированно обстреливал гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.